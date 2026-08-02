Ajker Patrika
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যশোর

যশোরে বিজিবির পোশাক, হ্যান্ডকাফ ও অস্ত্রসহ একজন গ্রেপ্তার

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে বিজিবির পোশাক, হ্যান্ডকাফ ও অস্ত্রসহ একজন গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার উজ্জ্বল । ছবি: সংগৃহীত

যশোর শহরের ষষ্ঠীতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিজিবির পোশাক, হ্যান্ডকাফ, ওয়াকিটকি ও দেশীয় অস্ত্রসহ উজ্জ্বল (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় ব্যবহার করে কোনো অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ষষ্ঠীতলা এলাকার একটি তিনতলা ভবনে অভিযান চালায় ডিবি পুলিশের একটি দল। এসআই কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে একটি ফ্ল্যাট থেকে উজ্জ্বলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে তাঁর ব্যবহৃত কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে এক সেট বিজিবির পোশাক, দুটি সচল ওয়াকিটকি, এক জোড়া হ্যান্ডকাফ, দুটি চাপাতি ও একটি চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করা হয়।

যশোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিরাজুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তার উজ্জ্বলের বাড়ি বেনাপোল এলাকায়। উদ্ধার হওয়া সরঞ্জামগুলো তাঁর কাছে কীভাবে এসেছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় ব্যবহার করে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল কি না, তা গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ জানায়, উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে চারটি মামলা রয়েছে। উদ্ধার হওয়া সরঞ্জাম ও অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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