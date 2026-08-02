রাজধানীর শনির আখড়ায় কাভার্ড ভ্যানচাপায় মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

রাজধানীর শনির আখড়ায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী সোলাইমান মিয়া (৪৩) নামে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১টার দিকে শনির আখড়া ফুটওভার ব্রিজের নিচে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
মৃতের শ্যালক মো. লিটন ব্যাপারী জানান, তাঁদের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার নয়াগাঁও পূর্বপাড়া গ্রামে। বাবার নাম আব্দুল মজিদ দেওয়ান। সোলাইমান মিয়া পেশায় আলমারির মিস্ত্রি ছিলেন।
লিটন ব্যাপারী আরও জানান, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সোলাইমানের এক প্রতিবেশী স্ট্রোক করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন ওই ব্যক্তিকে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে আনা হয়। ওই ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে আসেন সোলাইমান। রোগীকে ভর্তি করিয়ে রাতে বাসে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এ সময় ওই ব্যক্তির মারা যাওয়ার খবর পেয়ে বাস থেকে নেমে যান। এরপর ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলে করে মিটফোর্ড হাসপাতালে উদ্দেশে রওনা হন। তখনই কাভার্ডভ্যানের চাপায় মৃত্যু হয় তাঁর।
যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হিরণ ভূঁইয়া জানান, মধ্যরাতে রাইড শেয়ারিং-এর মোটরসাইকেলে করে সোলাইমান ঢাকার দিকে ঢুকছিলেন। শনির আখড়া ফুটওভার ব্রিজের নিচে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ওভারটেক করার সময় মোটরসাইকেল চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় মোটরসাইকেলের আরোহী সোলাইমান রাস্তায় পড়ে গেলে পেছন থেকে আসা কাভার্ডভ্যান চাপা দেয় তাঁকে। তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হলে রাতেই চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এসআই আরও জানান, কাভার্ডভ্যানটি জব্দ এবং এর চালককে আটক করা হয়েছে। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।
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