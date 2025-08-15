Ajker Patrika
জাফলংয়ে টাস্কফোর্সের অভিযানে দুই দিনে সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 
চুরি হওয়া পাথর উদ্ধারে উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
চুরি হওয়া পাথর উদ্ধারে উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলাগঞ্জের পর জাফলংয়েও লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। গত দুই দিন উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে। পরে সেগুলো জাফলং জিরো পয়েন্টে প্রতিস্থাপন করা হয়।

উপজেলা প্রশাসন জানায়, গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারীর নেতৃত্বে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স গতকাল বৃহস্পতিবার জাফলং পিয়াইন নদের তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৩ হাজার ঘনফুট এবং আজ শুক্রবার নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে আরও সাড়ে ৫ হাজার ঘনফুট লুটের পাথর উদ্ধার করে। উদ্ধার করা পাথর পুনরায় জিরো পয়েন্টে নৌকা দিয়ে ফেলা হয়েছে।

আজ টাস্কফোর্সের অভিযানে সংগ্রাম বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার শহিদুল ইসলাম, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায়, গোয়াইনঘাট থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোবারক হোসেনসহ থানা ও ট্যুরিস্ট পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা অংশ নেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী জানান, জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে যে পাথরগুলো সরানো হয়েছে, তা উদ্ধারে উপজেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। গত দুই দিনে মোট সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করে জিরো পয়েন্টে প্রতিস্থাপন করা হয়। চুরি হওয়া পাথর ফেরত না আসা পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

সিলেট জেলাজাফলংলুটপাটপ্রশাসনসিলেট বিভাগ
‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

কেশবপুরে সিগারেট থেকে ভবনে অগ্নিকাণ্ড, এক পরিবারসহ দগ্ধ ৭

জাফলংয়ে টাস্কফোর্সের অভিযানে দুই দিনে সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন

সিলেটে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা বিপুল পাথর উদ্ধার

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার আন্দোলন: রনি ও কাফিসহ ৪২ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

