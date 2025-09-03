Ajker Patrika
সিলেটে আলোচিত রায়হান হত্যা: হাজিরা দেননি এসআই আকবর

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের আলোচিত রায়হান হত্যা মামলার ধার্য তারিখ আবারও পেছাল। সিলেট মহানগর জজ আদালতে বিচারাধীন এ মামলার আজ বুধবার সকালে ধার্য তারিখ থাকলেও বিচারক না থাকায় আদালতে শুনানি হয়নি। আদালতের ধার্য তারিখ থাকা সত্ত্বেও হাজিরা দেননি মামলার প্রধান আসামি পুলিশের বরখাস্ত করা এসআই আকবর হোসেন ভূঁইয়া।

আজ বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রায়হান হত্যা মামলার আইনজীবী ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আবুল ফজল চৌধুরী। তিনি বলেন, নতুন জজ না আসায় আজকে ধার্য তারিখ থাকলেও শুনানি হয়নি। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া মামলায় ৬ আসামির একজন বাদে অন্য কেউই হাজির হননি। বর্তমানে পুলিশের সাবেক এএসআই আশেক এলাহী কারাবরণ করছেন। তিনি শুধু আদালতে হাজিরা দেন।

এদিকে গত ১০ আগস্ট হাইকোর্ট থেকে জামিনের আদেশ পেয়ে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি পান রায়হান উদ্দিন হত্যা মামলার প্রধান আসামি বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির তৎকালীন ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আকবর হোসেন ভূঁইয়া। পরে চেম্বার জজ আদালত তাঁর জামিন স্থগিত করে আত্মসমর্থনের নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি আর আত্মসমর্পণ করেননি।

এ বিষয়ে আবুল ফজল বলেন, ‘১৪ আগস্ট হাইকোর্টের চেম্বার জজ আদালত এসআই আকবরের জামিন স্থগিত করে ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি হাজির হননি। আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে আকবর পালিয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এসআই আকবর কোথায় আছেন, তা আমরা বলতে পারি না।’

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর গভীর রাতে সিলেট নগরের বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে তুলে নিয়ে রায়হান উদ্দিনকে নির্যাতন করা হয়। পরদিন সকালে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

বিষয়:

সিলেট জেলামামলাসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
