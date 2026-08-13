Ajker Patrika
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সিলেট

ওসমানী মেডিকেলের পাঁচতলা থেকে লাফ দিয়ে রোগীর আত্মহত্যা

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৬, ১৫: ২১
ওসমানী মেডিকেলের পাঁচতলা থেকে লাফ দিয়ে রোগীর আত্মহত্যা
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক রোগী পাঁচতলা থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগীর হোসেন (২৮) সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার খোয়াজ আলীর ছেলে।

ওসমানী হাসপাতাল পুলিশ বক্সের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ারুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আলমগীর হাসপাতালের নতুন ভবনের পাঁচতলার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১১ আগস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আজ সকালে সিঁড়ির পাশের ফাঁকা অংশ দিয়ে নিচে লাফ দেন আলমগীর। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এসআই আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কী কারণে আলমগীর আত্মহত্যা করেছেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে মৃত্যুর কারণ ও রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

সিলেট জেলানিহতহাসপাতালজেলার খবর
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