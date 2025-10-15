যাদুকাটার বালু লুটের ঘটনায় ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জের যাদুকাটা নদীর তীর কেটে বালু লুটের অভিযোগে ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এতে ৫১ জনের নামোল্লেখ ও ৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।
গতকাল মঙ্গলবার তাহিরপুর থানায় যাদুকাটা নদী-১-এর ইজারাদার মো. নাছির মিয়ার পক্ষে মোশারফ হোসেন নামের এক ব্যক্তি মামলাটি করেন। এজাহারে ইজারার বাইরের স্থান থেকে অবৈধভাবে বালু তুলে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়। তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দেলোয়ার হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার আসামিরা হলেন তাহিরপুর উপজেলার লাউড়েরগড় গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আলহাজ মিয়া (৪৫); জাহিদ মিয়ার ছেলে শাহজাহান মিয়া (৪০); বিল্লাল আমিনের ছেলে হেনাজ মিয়া (৪২); জালাল মিয়ার ছেলে আলমগীর মিয়া (৩৯); সুলতান আমিনের ছেলে নোরাঙ্গীর আলম (৩৮) ও শাহাদুল আলম (৩৪); আফজল উদ্দিনের ছেলে নারজুল হোসেন (৩৫), পারভেজ (৩০) ও কবির মিয়া (৩৪); জাহিদ মিয়ার ছেলে শাহিন আলম (৩৫); ফানা উদ্দিনের ছেলে এহিবুল আলম (২৯); আবুল হোসেনের ছেলে সুর আলম (৪০); হজ্জিল মিয়ার ছেলে নজির হোসেন (৩৩); সাইতু মিয়ার ছেলে শফিকুল মিয়া (৫৫); তাজুল উদ্দিনের ছেলে রুস্তম মিয়া (৫০); আমু মিয়ার ছেলে আব্দুল মন্নান (৪৪); হেদায়েত আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী (৫০) ও হুমায়ুন মিয়া (৪৫); কিবরিয়া মিয়ার ছেলে আব্দুল কাইয়ুম খেলু মাস্টার (৬০); আবুল কাসেমের ছেলে খাজা মাইনুদ্দিন (৬৫); কাছম আলীর ছেলে আব্দুর রহমান (৫০); আব্দুল খালেকের ছেলে মজিবুর (৫৫); মনর উদ্দিনের ছেলে হৃদয় মিয়া (২৭); জুনায়েদ (পিতা অজ্ঞাতনামা); ময়দর আলীর ছেলে রফিকুল (৫৫) এবং মকবুল মিয়ার ছেলে আবু বক্কর (৪৫)।
আরও রয়েছেন পুরান লাউড় গ্রামের রহম আলীর ছেলে মোস্তফা মিয়া (৫০) ও তাঁর ছেলে মাইনুদ্দিন (২২); উসমান গনির ছেলে অমর গনি (৪০); সুরুজ মিয়ার ছেলে শাহ আরফিন (৪০); খুরশিদ মিয়ার ছেলে আজগর আলী (৪২); মমিন মেম্বারের ছেলে বাচ্চু মিয়া (৪৫); শুক্কুর মাসুদের ছেলে শিপন, শোভন ও শাহান শাহ।
ছড়ারপাড় গ্রামের মছন আলীর ছেলে আব্দুল মান্নান (৪৫); আরব আলীর ছেলে এখলাছুর (৪২); মাতু মিয়ার ছেলে আক্কাছ আলী (৩৯) এবং রহম আলীর ছেলে হেলাল মিয়া। সাহিদাবাদ গ্রামের মৃত নোয়াজ আলীর ছেলে মহরম আলী (৬০); মো. রুপ আলীর ছেলে মোবারক হোসেন (৩৮); মমিন মেম্বারের ছেলে আসাদ মিয়া (৫৫) ও সাবিকুল (৪২)। শিমুলতলা গ্রামের মৃত নূরুল ইসলামের ছেলে সোহান মিয়া (৩২), আলাল উদ্দিনের ছেলে সুমন মিয়া (৩৪) ও জুয়েল মিয়া (২৭)। ঘাগটিয়া গ্রামের নূর কালামের ছেলে আন্তারুল (৪৫) ও আব্দুল মান্নানের ছেলে মাসুদ রানা (৪০)। ঢালারপার গ্রামের আলী নূরের ছেলে বিল্লাল মিয়া (৫০)। এ ছাড়া রয়েছেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিয়ারচর গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে জাকির হোসেন ডালিম (৩৮) ও মনোয়ার হোসেন অলিম (২৮)।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, যাদুকাটা নদী-১ ইজারা করা জায়গা লাউড়েরগড় বিজিবি ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী ইজারাবহির্ভূত স্থানে সরকারি খাস জলাভূমি ও নদীর পাড় কেটে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে এ মামলা হয়েছে।
তাহিরপুর থানার ওসি মো. দেলোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নদীর তীর কাটার বিরুদ্ধে ইজারাদারের পক্ষ থেকে গতকাল মঙ্গলবার মামলা হয়েছে। একই দিনে চারজনের বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা হয়। যাদুকাটা নদীর পরিবেশ এখন শান্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরতে আমাদের আইনি কার্যক্রম চলমান আছে।’
সুনামগঞ্জের যাদুকাটা নদীর তীর কেটে বালু লুটের অভিযোগে ৮১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এতে ৫১ জনের নামোল্লেখ ও ৩০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়।
গতকাল মঙ্গলবার তাহিরপুর থানায় যাদুকাটা নদী-১-এর ইজারাদার মো. নাছির মিয়ার পক্ষে মোশারফ হোসেন নামের এক ব্যক্তি মামলাটি করেন। এজাহারে ইজারার বাইরের স্থান থেকে অবৈধভাবে বালু তুলে নেওয়ার অভিযোগ করা হয়। তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দেলোয়ার হোসেন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলার আসামিরা হলেন তাহিরপুর উপজেলার লাউড়েরগড় গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আলহাজ মিয়া (৪৫); জাহিদ মিয়ার ছেলে শাহজাহান মিয়া (৪০); বিল্লাল আমিনের ছেলে হেনাজ মিয়া (৪২); জালাল মিয়ার ছেলে আলমগীর মিয়া (৩৯); সুলতান আমিনের ছেলে নোরাঙ্গীর আলম (৩৮) ও শাহাদুল আলম (৩৪); আফজল উদ্দিনের ছেলে নারজুল হোসেন (৩৫), পারভেজ (৩০) ও কবির মিয়া (৩৪); জাহিদ মিয়ার ছেলে শাহিন আলম (৩৫); ফানা উদ্দিনের ছেলে এহিবুল আলম (২৯); আবুল হোসেনের ছেলে সুর আলম (৪০); হজ্জিল মিয়ার ছেলে নজির হোসেন (৩৩); সাইতু মিয়ার ছেলে শফিকুল মিয়া (৫৫); তাজুল উদ্দিনের ছেলে রুস্তম মিয়া (৫০); আমু মিয়ার ছেলে আব্দুল মন্নান (৪৪); হেদায়েত আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী (৫০) ও হুমায়ুন মিয়া (৪৫); কিবরিয়া মিয়ার ছেলে আব্দুল কাইয়ুম খেলু মাস্টার (৬০); আবুল কাসেমের ছেলে খাজা মাইনুদ্দিন (৬৫); কাছম আলীর ছেলে আব্দুর রহমান (৫০); আব্দুল খালেকের ছেলে মজিবুর (৫৫); মনর উদ্দিনের ছেলে হৃদয় মিয়া (২৭); জুনায়েদ (পিতা অজ্ঞাতনামা); ময়দর আলীর ছেলে রফিকুল (৫৫) এবং মকবুল মিয়ার ছেলে আবু বক্কর (৪৫)।
আরও রয়েছেন পুরান লাউড় গ্রামের রহম আলীর ছেলে মোস্তফা মিয়া (৫০) ও তাঁর ছেলে মাইনুদ্দিন (২২); উসমান গনির ছেলে অমর গনি (৪০); সুরুজ মিয়ার ছেলে শাহ আরফিন (৪০); খুরশিদ মিয়ার ছেলে আজগর আলী (৪২); মমিন মেম্বারের ছেলে বাচ্চু মিয়া (৪৫); শুক্কুর মাসুদের ছেলে শিপন, শোভন ও শাহান শাহ।
ছড়ারপাড় গ্রামের মছন আলীর ছেলে আব্দুল মান্নান (৪৫); আরব আলীর ছেলে এখলাছুর (৪২); মাতু মিয়ার ছেলে আক্কাছ আলী (৩৯) এবং রহম আলীর ছেলে হেলাল মিয়া। সাহিদাবাদ গ্রামের মৃত নোয়াজ আলীর ছেলে মহরম আলী (৬০); মো. রুপ আলীর ছেলে মোবারক হোসেন (৩৮); মমিন মেম্বারের ছেলে আসাদ মিয়া (৫৫) ও সাবিকুল (৪২)। শিমুলতলা গ্রামের মৃত নূরুল ইসলামের ছেলে সোহান মিয়া (৩২), আলাল উদ্দিনের ছেলে সুমন মিয়া (৩৪) ও জুয়েল মিয়া (২৭)। ঘাগটিয়া গ্রামের নূর কালামের ছেলে আন্তারুল (৪৫) ও আব্দুল মান্নানের ছেলে মাসুদ রানা (৪০)। ঢালারপার গ্রামের আলী নূরের ছেলে বিল্লাল মিয়া (৫০)। এ ছাড়া রয়েছেন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিয়ারচর গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে জাকির হোসেন ডালিম (৩৮) ও মনোয়ার হোসেন অলিম (২৮)।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, যাদুকাটা নদী-১ ইজারা করা জায়গা লাউড়েরগড় বিজিবি ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী ইজারাবহির্ভূত স্থানে সরকারি খাস জলাভূমি ও নদীর পাড় কেটে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে এ মামলা হয়েছে।
তাহিরপুর থানার ওসি মো. দেলোয়ার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নদীর তীর কাটার বিরুদ্ধে ইজারাদারের পক্ষ থেকে গতকাল মঙ্গলবার মামলা হয়েছে। একই দিনে চারজনের বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা হয়। যাদুকাটা নদীর পরিবেশ এখন শান্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরতে আমাদের আইনি কার্যক্রম চলমান আছে।’
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপি দাশের পর তাঁর সঙ্গে থাকা ছাত্রদলের কর্মী তানিমও মারা গেছেন। আজ বুধবার সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তানিম (২০) মারা যান।৯ মিনিট আগে
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর (বিশেষ দায়রা জজ) বিচারক মো. রেজাউল করিম এ রায় দেন।৩৩ মিনিট আগে
বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ ১৫ অক্টোবর (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সকাল সাড়ে ৭টায় জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।৩৫ মিনিট আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, নির্বাচনী ট্রেনে দেশবাসী, নির্বাচন বিলম্বের চেষ্টা কোনোভাবেই সফল হবে না। বিএনপির আস্থা এ দেশের জনগণ। আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে এ দেশের মানুষ বিএনপিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে আসবে।১ ঘণ্টা আগে