Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা মেয়েসহ নিহত ৩

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩: ৪০
ট্রাকের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ট্রাকের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে মা-মেয়েসহ তিনজন নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের শত্রুমর্দন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জয়কলস হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ সুমন কুমার চৌধুরী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন সুনামগঞ্জ পৌর শহরের উকিলপাড়ার বাসিন্দা মৃত প্রণয় দাশের স্ত্রী আঁখি চৌধুরী (৪০) ও মেয়ে প্রথমা চৌধুরী (১৩)। প্রথমা সুনামগঞ্জের সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। নিহত আরেকজন হলেন শহরের নবীনগর এলাকার অটোরিকশাটির চালক সজল ঘোষ (৫০)।

এ ঘটনায় ট্রাকচালক পারভেজ আহমদকে (৩০) আটক করেছে স্থানীয়রা। আটক ট্রাকচালক সুনামগঞ্জের দিরাই থানার ভাটিপাড়া ইউনিয়নের মৃত জালাল উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সুনামগঞ্জগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক সিলেটগামী সিএনজি অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলে সিএনজি অটোচালকসহ দুজন নিহত হন। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় কিশোরী প্রথমাকে শান্তিগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পানিতে পড়ে যায় ট্রাকটি। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানিতে পড়ে যায় ট্রাকটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রত্যক্ষদর্শী শাহীন মিয়া ও শাহ আলম বলেন, রাস্তায় বিকট শব্দ শুনে আমরা দৌড়ে বের হয়ে দেখি ট্রাকটি পানিতে পড়ে আছে। সিএনজি অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ঘটনাস্থলে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। শুনেছি, হাসপাতালে পাঠানোর পর আরেকজনের মৃত্যু হয়েছে।

জয়কলস হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ সুমন কুমার চৌধুরী বলেন, ‘দুর্ঘটনায় আমরা দুজনের লাশ উদ্ধার করেছি। শান্তিগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরও একজন মারা গেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও অটোরিকশা আমরা উদ্ধার করেছি।’

শান্তিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল আহাদ বলেন, ‘ঘাতক ট্রাকের চালককে আটক করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও সিএনজি অটোরিকশাটি জব্দ করেছি। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান।’

বিষয়:

সুনামগঞ্জঅটোরিকশাসংঘর্ষনিহতসিলেট বিভাগশান্তিগঞ্জজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

বগুড়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

বগুড়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা মেয়েসহ নিহত ৩

সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা মেয়েসহ নিহত ৩

চুরির ঘটনা ঘিরে মনোমালিন্যের জেরে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করেন রাসেল: র‍্যাব

চুরির ঘটনা ঘিরে মনোমালিন্যের জেরে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করেন রাসেল: র‍্যাব

২০ ঘণ্টা পর কুমার নদে ভেসে উঠল আরেক নাতির লাশ

২০ ঘণ্টা পর কুমার নদে ভেসে উঠল আরেক নাতির লাশ