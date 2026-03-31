Ajker Patrika
সুনামগঞ্জ

ভূমধ্যসাগরে ডুবে মৃত্যু: সুনামগঞ্জে চার মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
ফাইল ছবি

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার জগদল এলাকার সোহানুর রহমান ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা যাওয়ার ঘটনায় চার মানব পাচারকারীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে সোহানের বাবা ছালিকুর রহমান দিরাই থানায় মামলাটি করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক চৌধুরী।

এর আগে গত শনিবার উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ইউরোপের দেশ গ্রিসে যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে ২২ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়। তাঁদের মধ্যে ১৮ জন বাংলাদেশি এবং ১২ জন সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। ১২ জনের মধ্যে দিরাই উপজেলার ৬ জন, জগন্নাথপুর উপজেলার ৫ জন এবং দোয়ারাবাজার উপজেলার একজন রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মামলায় মানব পাচারকারী জসীম, মুজিবুর, ছালেহসহ চারজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের অভিযোগ, মানব পাচারকারীদের সঙ্গে ১২ লাখ টাকার চুক্তিতে লিবিয়া হয়ে গ্রিসে যাওয়ার কথা ছিল দিরাইয়ের ছয় অভিবাসনপ্রত্যাশীর। কিন্তু পরে তাঁদের ঝুঁকিপূর্ণ নৌকায় তুলে দেওয়া হয় এবং অনাহারে রেখে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। পরে মরদেহ সাগরে ফেলে দেওয়া হয় বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

