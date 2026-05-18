Ajker Patrika
কক্সবাজার

নাফ নদী থেকে ৪ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
নাফ নদী থেকে ৪ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
টেকনাফে নাফ নদী থেকে চার বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি। ছবি: আজকের প্রত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে নাফ নদী থেকে দুটি ইঞ্জিনচালিত মাছ ধরার নৌকাসহ চার বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেছেন মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির সদস্যরা। তবে তাঁদের মধ্যে একজন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে আরাকান আর্মির হাত থেকে বেঁচে ফিরেছেন। আজ সোমবার (১৮ মে) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জালিয়াপাড়া এলাকার নৌকার মালিক আবছার ও নুরুল হাকিম।

আবছার ও নুরুল জানান, সকাল ৬টার দিকে চার জেলে দুটি নৌকা নিয়ে নাফ নদীতে মাছ ধরতে যান। দুপুরের দিকে মাছ ধরার সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে অস্ত্রের মুখে তাঁদের জিম্মি করে নিয়ে যান। ধরে নিয়ে যাওয়া জেলেরা হলেন মনির আহমেদ (৪৫), ইয়াছিন (১৮), আব্দুল মালেক ওরফে শফা (৫০) ও জামাল হোসেন (৪০)। তাঁদের সবার বাড়ি টেকনাফ পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ জালিয়াপাড়া এলাকায়।

স্থানীয় জেলে সুলাইমান, নুরুল বশর ও নেজাম জানান, নাজিরপাড়া-সংলগ্ন নাফ নদীর মিয়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকায় মাছ ধরার সময় আরাকান আর্মির সদস্যরা জেলেদের আটক করেন। পরে দুটি নৌকাসহ তাঁদের মিয়ানমারের কাইচ্যং খালের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে আব্দুল মালেক ওরফে শফা একপর্যায়ে নদীতে ঝাঁপ দেন এবং সাঁতরে আরাকান আর্মির হাত থেকে বেঁচে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পরিবারের কাছে ফিরে আসেন।

টেকনাফ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর মনিরুজ্জামান বলেন, ‘আমার এলাকার চার জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়েছি। পরে কী ঘটেছে, জানা নেই।’

এ ঘটনায় সীমান্তবর্তী এলাকার জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

টেকনাফনাফ নদীমিয়ানমারমাছঅপহরণআরাকান আর্মি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

রাতে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার তরুণী, গ্রেপ্তার ৩

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ: শিক্ষকদের ৯৮ ভাগ অবৈধ, অনিয়ম ৬০০ কোটির

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

বিলুপ্ত নয়, আরও সক্রিয় করা হচ্ছে র‍্যাবকে

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

ডিসি হতে ৮ কোটির ‘ডিল’, চসিক কর্মকর্তাকে শোকজ

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের

মাদারীপুরে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ, মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষুদ্ধ স্বজনদের

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক

৮ ঘণ্টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য অপসারণ করতে হবে: সিসিক প্রশাসক

সিলেটে ইভটিজিং ও হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

সিলেটে ইভটিজিং ও হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

সাংবাদিক পেটানো সেই ডিসি এবার এনসিপির নারী কর্মীর গায়ে হাত দিলেন

সাংবাদিক পেটানো সেই ডিসি এবার এনসিপির নারী কর্মীর গায়ে হাত দিলেন