মেডিকেল শিক্ষার্থীর পায়ে গুলি, শিক্ষকের ২১ বছরের কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীর পায়ে গুলি করার মামলায় প্রভাষক ডা. রায়হান শরীফকে ২১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার সিরাজগঞ্জের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক ও জেলা দায়রা জজ ইকবাল হোসেন আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন।
আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শাকিল মোহাম্মদ শরিফুল হায়দার রায়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত রায়হান শরীফ সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রভাষক। তিনি শহরের দত্তবাড়ী মহল্লার বাসিন্দা। ঘটনার পর স্বাস্থ্য বিভাগ তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করে। আর ভুক্তভোগী আরাফাত আমিন তমাল (২২) সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী এবং বগুড়ার ধুনট উপজেলার ধামাচাপা গ্রামের বাসিন্দা।
মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৪ মার্চ সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজ) একাডেমিক ভবনে পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষার্থীদের ভয়ভীতি দেখাতে অস্ত্র নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন রায়হান শরীফ। একপর্যায়ে তাঁর হাতে থাকা ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে শিক্ষার্থী আরাফাত আমিন তমালকে গুলি করেন। গুলিটি তমালের ডান পায়ে লাগে।
ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা রায়হানকে কক্ষে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি বিদেশি পিস্তল, গুলি, ম্যাগাজিন, বিদেশি ছোরা, চাকুসহ তাঁকে আটক করে। এ ঘটনায় সিরাজগঞ্জ গোয়েন্দা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) ওয়াদুদ আলী এবং আহত শিক্ষার্থীর বাবা পৃথক দুটি মামলা করেন।
