Ajker Patrika
পটুয়াখালী

পবিপ্রবিতে উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে ৮ম দিনের অবস্থান কর্মসূচি

পবিপ্রবি প্রতিনিধি
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আন্দোলনকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর হামলার বিচার এবং উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আজ সোমবার অষ্টম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ। তাঁরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলও করেন।

আজ বেলা ১১টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। পরে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

আন্দোলনকারীরা বলেন, শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার ও উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। অন্যথায় তাঁদের আন্দোলন চলমান থাকবে।

১১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কাজী রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে আন্দোলনে নামেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ। আন্দোলনের মধ্যে স্থানীয় যুবদলের নেতা-কর্মীদের হামলায় কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা আহত হন বলে অভিযোগ ওঠে। এর পর থেকে ক্যাম্পাসে টানা কর্মসূচি পালন করছেন আন্দোলনকারীরা।

এ বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ডিন অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান বলেন, ‘শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের সুষ্ঠু বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।’

