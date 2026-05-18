পবিপ্রবিতে উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে ৮ম দিনের অবস্থান কর্মসূচি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর হামলার বিচার এবং উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আজ সোমবার অষ্টম দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ। তাঁরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলও করেন।
আজ বেলা ১১টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়। পরে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
আন্দোলনকারীরা বলেন, শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচার ও উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে। অন্যথায় তাঁদের আন্দোলন চলমান থাকবে।
১১ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. কাজী রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে আন্দোলনে নামেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ। আন্দোলনের মধ্যে স্থানীয় যুবদলের নেতা-কর্মীদের হামলায় কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা আহত হন বলে অভিযোগ ওঠে। এর পর থেকে ক্যাম্পাসে টানা কর্মসূচি পালন করছেন আন্দোলনকারীরা।
এ বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের ডিন অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান বলেন, ‘শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের সুষ্ঠু বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অবস্থান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।’
সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীর পায়ে গুলি করার মামলায় প্রভাষক ডা. রায়হান শরীফকে ২১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার সিরাজগঞ্জের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক ও জেলা দায়রা জজ ইকবাল হোসেন আসামির উপস্থিতিতে এ রায় দেন।৭ মিনিট আগে
ময়মনসিংহে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড গেটসংলগ্ন দেয়াল ও সীমানাপ্রাচীর থেকে গণ-অভ্যুত্থানের গ্রাফিতি মুছে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।২২ মিনিট আগে
রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় এক সাধু ফকিরের আস্তানায় স্বামীর সহযোগিতায় এক নারীকে (৩৫) হাত-পা বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার দুপুরে এ ঘটনায় রাজশাহীর বেলপুকুর থানায় মামলা করেছেন ভুক্তভোগী নারী। মামলায় সাধু হামিদ ফকির (৬৭) ও ভুক্তভোগীর স্বামীকে আসামি করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও ফুলছড়িতে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে শতাধিক ঘরবাড়ি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে প্রায় ৮০ হাজার গ্রাহক। ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করছে প্রশাসন।১ ঘণ্টা আগে