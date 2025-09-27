নিয়োগ পরীক্ষায় ‘অনিয়ম’: কেন্দ্রে ঢুকে স্থানীয়দের খাতা টানাটানি, ভিডিও ভাইরাল

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে একটি মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। পরে স্থানীয়দের চাপের মুখে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেন ডিজি প্রতিনিধি।
আজ শনিবার সকালে উপজেলার ধুবিল ইউনিয়নের মালতীনগর হযরত শাহজামাল দাখিল মাদ্রাসায় সুপার ও ইবতেদায়িপ্রধান দুটি পদে নিয়োগ পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে।
১ মিনিট ৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে খাতা কেড়ে নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে এক যুবক বলতে থাকেন, ‘খাতা ছাড়ছেন না কেন ভাই? খাতা ছাড়েন।’
জানতে চাইলে ধুবিল ইউনিয়ন বিএনপির সহপ্রচার সম্পাদক দুলাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। দুটি পদের জন্য কয়েক লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে।
তবে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, পরীক্ষা স্বচ্ছভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু স্থানীয়দের চাপের মুখে ডিজি প্রতিনিধি তা স্থগিত করেন। এ বিষয়ে ডিজি প্রতিনিধি মুর্শিদা করিম বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়েছে।
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে একটি মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের খাতা কেড়ে নেওয়ার একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। পরে স্থানীয়দের চাপের মুখে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেন ডিজি প্রতিনিধি।
আজ শনিবার সকালে উপজেলার ধুবিল ইউনিয়নের মালতীনগর হযরত শাহজামাল দাখিল মাদ্রাসায় সুপার ও ইবতেদায়িপ্রধান দুটি পদে নিয়োগ পরীক্ষায় এ ঘটনা ঘটে।
১ মিনিট ৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে খাতা কেড়ে নিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে এক যুবক বলতে থাকেন, ‘খাতা ছাড়ছেন না কেন ভাই? খাতা ছাড়েন।’
জানতে চাইলে ধুবিল ইউনিয়ন বিএনপির সহপ্রচার সম্পাদক দুলাল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। দুটি পদের জন্য কয়েক লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে।
তবে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল মালেক বলেন, পরীক্ষা স্বচ্ছভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু স্থানীয়দের চাপের মুখে ডিজি প্রতিনিধি তা স্থগিত করেন। এ বিষয়ে ডিজি প্রতিনিধি মুর্শিদা করিম বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর পরীক্ষাটি স্থগিত করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকা এলাকায় একটি লোহার ডিপোতে হাইড্রোলিক চেম্বার বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে দগ্ধ অবস্থায় অন্তত আটজনকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে নগরের পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা রোডে অবস্থিত একটি লোহার ডিপোতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।১৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে নাটকের কথা বলে এক মডেলকে রিসোর্টে এনে আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হওয়ার পর রিসোর্টটিতে অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ অভিযানে রিসোর্ট কর্তৃপক্ষকে দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং রিসোর্টটি সিলগালা করা হয়েছে।২৩ মিনিট আগে
নাটোরের বড়াইগ্রামে মব সৃষ্টি করে অধ্যক্ষ আবুল আছর মো. শফিউজ্জামানকে কলেজে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অভিযোগকে মিথ্যা দাবি করে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছেন জোনাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম রাজিবুল করিম।৩৫ মিনিট আগে
জমি কেনাবেচার কর থেকে ১% থাকে এলাকার উন্নয়নের জন্য। এই টাকা জমা হয় উপজেলার ১%-এর ব্যাংক হিসাবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এই টাকা বণ্টন করেন এলাকার ইউনিয়ন পরিষদগুলোর (ইউপি) মাঝে। রাজশাহীর গোদাগাড়ীর ইউএনও ফয়সাল আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, ১% এর টাকা বণ্টন করার সময় তিনি ২৫% ঘুষ নেন...৪১ মিনিট আগে