Ajker Patrika

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জ সদরে ট্রাকচাপায় শাহ আলম (৫৬) নামের মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

আজ সোমবার বিকেলে সদরের শিয়ালকোল এলাকায় জেলা পরিষদের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শাহ আলম সদরের সয়াধানগড়া দক্ষিণপাড়া এলাকার সেজাব আলীর ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, পথিমধ্যে রাস্তার পাশে থাকা বালুর স্তূপের কারণে শাহ আলম মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি সড়কে পড়ে যান। সে সময় পেছন দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সদর থানার পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বজলুর রহমান বলেন, মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় ট্রাকের চাপায় শাহ আলম মারা যান। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। চালক পালিয়ে যাওয়ায় আটক করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগসিরাজগঞ্জ সদরজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজধানীতে মা-মেয়েকে কুপিয়ে হত্যা, গৃহকর্মী পলাতক

আনিসুলের জাপা ও মঞ্জুর জেপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট ঘোষণা

ওমর সানী ‘নারীশাসিত’ পুরুষ ও ‘ক্লিব লিঙ্গের মতো’ মানুষ, কিন্তু ভাইকে আমি ভালোবাসি— আসিফের মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

খালেদা জিয়ার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কাল আসছে না

বুধবার সিইসির তফসিল ঘোষণা রেকর্ড হবে, বিটিভি–বেতারকে ইসির চিঠি

এলাকার খবর
Loading...