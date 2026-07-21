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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের ৩ নেতা গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগের ৩ নেতা গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জ সদর ও উল্লাপাড়া উপজেলায় পৃথক অভিযানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে দায়ের হওয়া বিস্ফোরক আইনের মামলার আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার রাতে নিজ নিজ এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে গ্রেপ্তার তিনজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উল্লাপাড়া উপজেলার উধুনিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল করিম বাচ্চু, সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের সাবেক ইউপি সদস্য ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মোন্নাফ এবং সিরাজগঞ্জ পৌর ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাগর।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান বলেন, সোমবার রাতে আব্দুল মোন্নাফ ও মো. সাগরকে নিজ নিজ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে দায়ের হওয়া একটি বিস্ফোরক মামলার আসামি। পরে মঙ্গলবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ এফ এম মনিরুজ্জামান বলেন, সোমবার রাতে উধুনিয়া এলাকা থেকে রেজাউল করিম বাচ্চুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনিও ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে দায়ের হওয়া একটি বিস্ফোরক মামলার আসামি। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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