সিরাজগঞ্জে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার মেছড়া ইউনিয়নে জমিতে পাওয়ার টিলার দিয়ে হালচাষ করার সময় বজ্রপাতে মো. বাবু (৩৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মেছড়া ইউনিয়নের আকনাদিঘী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত বাবু ওই গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সকালে পাওয়ার টিলার নিয়ে জমিতে হালচাষ করতে যান বাবু। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইন্দ্রজিৎ বর্মন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
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