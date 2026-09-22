Ajker Patrika
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মেহেরপুর

গাংনীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
গাংনীতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রেপ্তার
নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা মো. ওয়াজ্জেল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মো. ওয়াজ্জেল হোসেনকে (৩১) গ্রেপ্তার করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে যশোরের একটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ওয়াজ্জেল হোসেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের মো. নূর ইসলামের ছেলে। তিনি গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার সানা জানান, নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ওই নেতাকে যশোর থেকে গ্রেপ্তারের পর গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ওয়াজ্জেল হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় নাশকতার মামলা রয়েছে। সেই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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