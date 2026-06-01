সিরাজগঞ্জ

যমুনা নদী থেকে শিকলে বাঁধা যুবকের মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় যমুনা নদী থেকে শিকলে বাঁধা অবস্থায় এক অজ্ঞাত যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। সোমবার সকালে উপজেলার জোতপাড়া নৌকাঘাটের দক্ষিণ পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ বছর। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

চৌহালী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) প্রবীর ভট্টাচার্য জানান, সকালে নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন,`মরদেহটির হাত-পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল এবং শিকলে তালা লাগানো ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ৪ থেকে ৫ দিন আগে ওই যুবককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

নিহতের পরিচয় শনাক্ত এবং ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে নৌ পুলিশ।

