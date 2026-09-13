সিরাজগঞ্জে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় বৃদ্ধা নিহত

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় নূর জাহান বেগম (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার শিমুলদাইড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নূর জাহান বেগম ওই এলাকার রুস্তম আলী মণ্ডলের স্ত্রী।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সকালে নূর জাহান বেগম রাস্তার পাশে হাঁটছিলেন। এ সময় মেঘাই বালুরঘাট থেকে বালু নিয়ে একটি ট্রাক সোনামুখীর দিকে যাচ্ছিল। শিমুলদাইড় এলাকায় ট্রাকটি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সঙ্গে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নূর জাহান বেগমের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।
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