মসজিদে মিলল জুলাই আন্দোলনে লুট হওয়া পুলিশের অস্ত্র-গুলি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মসজিদ থেকে একটি ৯ এমএম পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন ও ২০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ শনিবার দুপুরে আড়াইহাজার পৌরসভার বাজার মসজিদের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ পাশে কোরআন রাখার তাকের ওপর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
সূত্র জানায়, মসজিদের মোয়াজ্জিন নাসির উদ্দিন অস্ত্রগুলো দেখতে পেয়ে আড়াইহাজার থানায় নিয়ে গিয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সবজেল হোসেনের কাছে হস্তান্তর করেন।
পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা ৯ এমএম পিস্তলটি ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় আড়াইহাজার থানা থেকে লুট হওয়া পুলিশের অস্ত্র বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান বলেন, কীভাবে অস্ত্র ও গুলি মসজিদে পৌঁছাল এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আড়াইহাজারে যাচ্ছি।
বগুড়ার শেরপুর পৌর শহরের ফলপট্টি এলাকায় একটি ট্রাভেলস ও ট্রেডার্স প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর ও চাঁদা দাবির অভিযোগে যুবদল নেতাসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে শেরপুর থানায় মামলাটি করা হয়।৩ মিনিট আগে
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে কবির ব্যাপারী নামের এক কৃষককে হাত পায়ের রগ ও গলা কেটে হত্যা করেছে বোরকা পরা দুর্বৃত্তরা। নিহত কৃষক কবির ব্যাপারী (৫৫) মুলাদী উপজেলার কাজীরচর ইউনিয়নের দক্ষিণ বাহাদুরপুর গ্রামের হাসমত আলী ব্যাপারীর ছেলে।৪ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী বগুড়া মৎস্য আড়তে দুর্বৃত্তদের হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আজ শনিবার বেলা ২টায় বগুড়া মৎস্য আড়তে সংবাদ সম্মেলন করেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা।১০ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির তিন কর্মী হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে গিয়ে আজ শনিবার উপজেলার চর ওয়াপদা ইউনিয়নের চর বৈশাখী থানার হাট এলাকায় তাঁরা হামলার শিকার হন।১৮ মিনিট আগে