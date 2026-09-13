Ajker Patrika
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কিশোরগঞ্জ

মাদকের টাকার জন্য মাকে মারধর, বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে নিহত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৩: ৩২
মাদকের টাকার জন্য মাকে মারধর, বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে নিহত
ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে নিহত গেন্দু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মাদকের টাকার জন্য মাকে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে গেন্দু মিয়া (৩০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর বড় ভাই হৃদয় মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার এগারসিন্দুর ইউনিয়নের চরদেবকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত গেন্দু ওই গ্রামের কালাচান মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাক্টরচালক ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গেন্দু দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় মাদকের টাকা চেয়ে তিনি মাকে মারধর শুরু করেন। এ সময় বড় ভাই হৃদয় বাধা দিলে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়। একপর্যায়ে হৃদয় ছুরি দিয়ে গেন্দুর বুকে আঘাত করেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয়রা গেন্দুকে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে হৃদয় মিয়াকে আটক করেছে। নিহত গেন্দু মাদকাসক্ত ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

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