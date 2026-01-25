Ajker Patrika
সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে হাত ধোয়ার বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
সিরাজগঞ্জে হাত ধোয়ার বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু
সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় হাত ধোয়ার বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্থাপিত একটি হাত ধোয়ার বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও এক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।

আজ রোববার বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের শৈলাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হলো ওই গ্রামের ফরিদুল ইসলামের ছেলে রায়হান (৪) ও সজীব শেখের ছেলে সুমি (২)।

জানা গেছে, কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উদ্যোগে শালুয়াভিটা হাট এলাকায় একটি হাত ধোয়ার বেসিন নির্মাণ করা হয়। এলাকাটিতে নিয়মিত শিশুরা খেলাধুলা করত। রোববার খেলার একপর্যায়ে শিশুরা বেসিনের ওপর উঠলে সেটি হঠাৎ ধসে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই শিশুর মৃত্যু হয় এবং সানজিদা (৩) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়।

আহত শিশুকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণেই বেসিনটি ধসে পড়েছে।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জদুর্ঘটনাসিরাজগঞ্জ সদরআহতশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

বিশ্বকাপ বয়কটে পিসিবির সঙ্গে একমত পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা

অভিনেত্রী ঊর্মিলা, বিজ্ঞাপনী সংস্থার এমডি গাউসুল ও প্রযোজক শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

ঊর্মিলা, গাউসুল ও শাহরিয়ারের সম্পদের তথ্য চেয়ে দুদকের চিঠি

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪১৮ পদে বড় নিয়োগ

‘পাকিস্তান না খেললে বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ থাকবে না’

‘পাকিস্তান না খেললে বিশ্বকাপ আর বিশ্বকাপ থাকবে না’

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

সম্পর্কিত

ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ১৪ কোটি টাকার তেল গায়েবের অভিযোগ, দুদকের অভিযান

ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ১৪ কোটি টাকার তেল গায়েবের অভিযোগ, দুদকের অভিযান

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র বানাবে: মনি

দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র বানাবে: মনি

ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেনীর সম্মান বাড়বে: তারেক রহমান

ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেনীর সম্মান বাড়বে: তারেক রহমান

আ.লীগ ছাড়া নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে: জাপা মহাসচিব

আ.লীগ ছাড়া নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে: জাপা মহাসচিব