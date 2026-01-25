সিরাজগঞ্জে হাত ধোয়ার বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্থাপিত একটি হাত ধোয়ার বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও এক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।
আজ রোববার বিকেল ৪টার দিকে সদর উপজেলার খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের শৈলাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশুরা হলো ওই গ্রামের ফরিদুল ইসলামের ছেলে রায়হান (৪) ও সজীব শেখের ছেলে সুমি (২)।
জানা গেছে, কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উদ্যোগে শালুয়াভিটা হাট এলাকায় একটি হাত ধোয়ার বেসিন নির্মাণ করা হয়। এলাকাটিতে নিয়মিত শিশুরা খেলাধুলা করত। রোববার খেলার একপর্যায়ে শিশুরা বেসিনের ওপর উঠলে সেটি হঠাৎ ধসে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই দুই শিশুর মৃত্যু হয় এবং সানজিদা (৩) নামের আরেক শিশু গুরুতর আহত হয়।
আহত শিশুকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের কারণেই বেসিনটি ধসে পড়েছে।
এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পৌনে ১৪ কোটি টাকার ক্রুড অয়েল গায়েবের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তেল গায়েবের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র তেল শোধনাগারে এই অভিযান চালান দুদক...২৭ মিনিট আগে
দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিলে দেশ জঙ্গি রাষ্ট্র হবে বলে মন্তব্য করেছেন বরগুনা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম মনি। তিনি বলেন, ‘যারা ’৭১ সালে এই দেশ চায় নাই, তারা এখন দেশের মালিকানা চায়। তারা এখন দেশে ভোট চায়।’৩০ মিনিট আগে
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ফেনীর মানুষের যেমন বিএনপির কাছে অনেক দাবি রয়েছে, তেমনি বিএনপিরও ফেনীবাসীর কাছে একটি বড় দাবি আছে—ধানের শীষকে বিজয়ী করা। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া ফেনীর মেয়ে। এখানে ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেনীর সম্মানই বাড়বে।৩৭ মিনিট আগে
আওয়ামী লীগকে (কার্যক্রম) যে প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আইন ও সংবিধানসম্মত হয়নি। দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করা হলে তা কখনোই নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না। এতে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র দুটিই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।৩৭ মিনিট আগে