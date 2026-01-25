গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং (রকেট) এজেন্টের প্রায় ২৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। রোববার বিকেলে মহানগরীর বাসন থানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হারুন অর রশিদ জানান, বিকেল সোয়া ৪টার দিকে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের দুই কর্মী ম্যানেজার হাবিবুর রহমান ও তাঁর সহকারী সোহরাব মোটরসাইকেলে চড়ে মহানগরীর ব্যস্ততম ভোগড়া বাইপাস শাখা থেকে টাকা নিয়ে চান্দনা চৌরাস্তা শাখায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন। পথে চান্দনা চৌরাস্তা কাঁচাবাজারের পশ্চিম পাশে কাজিম উদ্দিন চৌধুরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পৌঁছালে তিনটি মোটরসাইকেলে আসা ছয়জন ছিনতাইকারী তাঁদের গতিরোধ করে। এ সময় দুর্বৃত্তরা পর পর কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় এবং দুই কর্মীকে মারধর করে টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।
ওসি জানান, এ সময় ছিনতাইকারীদের হামলায় ম্যানেজার হাবিবুর রহমান আহত ও প্রচণ্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনার পর পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
মহানগর পুলিশের উপ-কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু আলামত সংগ্রহ করেছি। অপরাধীদের শনাক্ত করতে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারে বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে।’
