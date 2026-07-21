শরীয়তপুরে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শরীয়তপুর জেলা কমিটির সদস্য ও সদর উপজেলার আংগারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে জেলা শহরের কোর্ট এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পালং থানার পুলিশ জানায়, গত ২৮ জুন নিষিদ্ধঘোষিত শরীয়তপুর জেলা ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মহসিন মাদবরের নেতৃত্বে শরীয়তপুরে একটি ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তদন্তে ওই মিছিলে অর্থায়ন ও উসকানি দেওয়ার অভিযোগে আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের সম্পৃক্ততার তথ্য পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পালং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কার্যক্রমে অর্থ ও পরামর্শ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় থাকার তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে।
ওসি আরও জানান, সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তারের পর আনোয়ার হোসেন হাওলাদারকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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