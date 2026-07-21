দশমিনায় ৯ হাজার টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার ১

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় ৯ হাজার টাকার জাল নোটসহ হাবিবুর রহমান (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২১ জুলাই) বিকেলে উপজেলার সদর দশমিনা মাছ বাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার হাবিবুর বাউফল উপজেলার সূর্যমনি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত. মোতালেব মিয়ার ছেলে।
জানা গেছে, হাবিবুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে জাল টাকার কারবার করেন। আজ সদর দশমিনা মাছ বাজারে একটি দোকানের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ৯টি ১ হাজার টাকার জাল নোট এবং নগদ ২১ হাজার টাকা পাওয়া যায়।
দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, হাবিবুরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় জাল টাকা-সংক্রান্ত আরও ৭টি মামলা রয়েছে।
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