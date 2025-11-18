Ajker Patrika

অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ দুজনের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় পৃথক দুটি স্থানে অন্তঃসত্ত্বা এক নারী ও এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে পৌর শহরের দক্ষিণ বাজার এলাকা ও নয়াবিল ইউনিয়নের দক্ষিণ সিধুলী গ্রাম থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দক্ষিণ বাজার এলাকার একটি ঘর থেকে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ মুক্তা মীমের (২০) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, রাত ১১টার দিকে স্বামী শাকিল নাঈমের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলছিলেন মীম। পরে ডাকাডাকিতে সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে তাঁকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে আজ ভোরে উপজেলার নয়াবিল ইউনিয়নের দক্ষিণ সিধুলীতে আব্দুল হামিদ (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। স্বজনেরা জানান, রাতে খাবার খেয়ে ঘুমাতে যান হামিদ। আজ ভোরে ঘরে তাঁর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়।

নালিতাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল রানা বলেন, দুটি ঘটনায় প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করা হবে। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

