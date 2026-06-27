গারো পাহাড়ে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে বন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে বৃদ্ধ নিহত

জামালপুরের বকশীগঞ্জের সীমান্তবর্তী গারো পাহাড়ের গভীর বনাঞ্চলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে জয়নাল আবদীন (৬৬) নামে এক বৃদ্ধ বন্য হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছেন। লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে নিখোঁজের এক দিন পর শনিবার (২৭ জুন) বেলা ১১টায় বকশীগঞ্জ উপজেলার ডুমুরতলা বিটের সংরক্ষিত বনভূমির বাগিচা টিলা এলাকা থেকে ওই বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জয়নাল বকশীগঞ্জ উপজেলার কামালপুর মৃধাপাড়া গ্রামের মৃত আনিজ মিয়ার ছেলে।
বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডুমুরতলা বিট শেরপুর বন বিভাগের শ্রীবরদী উপজেলার বালিজুরি রেঞ্জের আওতাভুক্ত। গতকাল শুক্রবার বিকেলে ডুমুরতলা বিট এলাকার সংরক্ষিত বনভূমি ভারতের মেঘালয় রাজ্যঘেঁষা সীমান্তের ১০৮৮ ও ১০৮৯ পিলারসংলগ্ন ওয়াইল্ডলাইফ করিডর ১০.০ হেক্টর বাগান এলাকায় লাকড়ি সংগ্রহ করতে যান জয়নাল আবদীন। তবে রাত পেরিয়ে গেলেও তিনি বাড়ি ফেরেননি। আজ শনিবার তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা স্থানীয় এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিমের (ইআরটি) সহায়তায় পাহাড়ে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে বাগিচা টিলা নামক স্থানে তাঁর মরদেহ খুঁজে পান। এ সময় তাঁর এক হাতসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ থেঁতলানো ছিল। উদ্ধারকারী বন বিভাগ কর্মীদের ধারণা, হাতির আক্রমণে তিনি মারা গেছেন।
এ বিষয়ে শেরপুর বন বিভাগের বালিজুরি রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. সুমন মিয়া বলেন, ‘ইআরটি এবং আমাদের বন বিভাগের স্টাফদের সহায়তায় নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সরকারি রীতি অনুযায়ী নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।’
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