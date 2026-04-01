Ajker Patrika
শেরপুর

শ্রীবরদীতে ট্রাংকের ভেতর থেকে অজ্ঞাতনামা নারীর মরদেহ উদ্ধার

শ্রীবরদী (শেরপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৩৯
প্রতীকী ছবি

শেরপুরের শ্রীবরদীতে ট্রাংকের (কাপড় রাখার স্টিলের বক্স) ভেতর থেকে অজ্ঞাত নারীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১ এপ্রিল) সকালে শ্রীবরদী পৌরসভার তাঁতিহাটি নয়াপাড়া এলাকার ঢালিবাড়ি মোড়ে কে বা কারা একটি ট্রাংক ফেলে রেখে যায়। পরে ট্রাংক নিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হলে হাজারো মানুষ জমায়েত হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাংকের তালা ভেঙে মরদেহ দেখতে পায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ট্রাংকের ভেতর মরদেহটি তোশক ও প্লাস্টিকের বস্তা দিয়ে মোড়ানো ছিল। তবে মরদেহটি অর্ধগলিত হওয়ায় চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগে তাঁকে হত্যা করে মরদেহটি ট্রাংকে ভরে ফেলে রেখে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী বিনা বেগম বলেন, ‘সকালে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে কয়েক ব্যক্তি ট্রাংকটি এখানে নামায়। তাদের জিজ্ঞেস করলে বলে, পরে এসে ট্রাংক নিয়ে যাব।’

শ্রীবরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল আলম বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। তবে এখনো মরদেহের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

