Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীতে বাসা থেকে মাথাবিহীন সাত টুকরা লাশ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীতে একটি বাসা থেকে সাত টুকরা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে নিহত ব্যক্তির মাথা পাওয়া যায়নি। রাজধানীর মুগদা মান্ডা এলাকার একটি বাড়ির বেজমেন্ট থেকে আজ রোববার দুপুর দেড়টার দিকে খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করা হয়।

তবে লাশটি কার, তা শেষ খবর পর্যন্ত জানাতে পারেনি পুলিশ। এমনকি লাশের বয়সও জানা যায়নি। পুলিশ টুকরা লাশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

মুগদা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জালাল উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে মান্ডা প্রথম গলি আব্দুল করিম রোডের ২৬০/১ নম্বর শাহনাজ ভিলার বেজমেন্ট থেকে খণ্ডিত লাশ উদ্ধার করা হয়। মরদেহটি সাতটি টুকরো করা। তবে তাঁর মাথা পাওয়া যায়নি। দেহটি পচা গলা অবস্থায় ছিল পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল।

পুলিশ কর্মকর্তা জালাল উদ্দিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছয় দিন আগে ওই ব্যক্তিকে অন্য কোথাও হত্যার পর টুকরো টুকরো করে পলিথিনে ভরে ওই বাড়িটির বেজমেন্টে ফেলে রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ যাচাই-বাছাই চলছে। ঘটনাস্থলে পিবিআই আঙুলের ছাপের মাধ্যমে পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা করেছে। তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালউদ্ধারঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগরাজধানীর চারপাশলাশ
