ফটিকছড়িতে চা-বাগান থেকে দেশীয় বন্দুকসহ শ্রমিক আটক

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে চা বাগান থেকে দেশীয় অস্ত্রসহ (একনলা বন্দুক) সুমন ওরাঁও (৪০) নামে এক চা শ্রমিককে আটক করেছে পুলিশ। চা বাগান এলাকায় বন্যপ্রাণী শিকারের উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা হয়েছিল বলে পুলিশের ধারণা।
আজ রোববার বেলা ১১টায় স্থানীয় গ্রাম পুলিশের সহায়তায় উপজেলার ভূজপুর থানার হারুয়ালছড়ি ইউনিয়নের সুজানগর এলাকার চা বাগান থেকে সুমনকে আটক করা হয়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সুজানগর চা বাগানে বন্য শূকরসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী শিকারের মাংস ভাগাভাগি নিয়ে স্থানীয় শিকারিদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে শনিবার ওই এলাকায় অস্ত্রের মহড়া ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হারুয়ালছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন জানান, সুজানগর চা বাগানে অন্য একজনের ওপর অস্ত্র নিয়ে হামলার তথ্যের ভিত্তিতে গ্রাম পুলিশ পাঠিয়ে অভিযুক্ত সুমনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে তাঁর স্বীকারোক্তি ও দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ইউপি সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রাম পুলিশ সদস্যরা অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেন। উদ্ধার করা অস্ত্রটি ভূজপুর থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, চা বাগান এলাকায় বন্যপ্রাণী শিকারের উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রযুক্তিতে এই আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে হামে আক্রান্ত হয়ে সাজিদ আল নাহিয়ান নামের সাত মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। চৌদ্দগ্রাম, ফেনী ও ঢাকার সাতটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ১৬ বছর পর জন্ম নেওয়া একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবার।৬ মিনিট আগে
নীলফামারীর জলঢাকায় আন্তঃজেলা মোটরসাইকেল চোর চক্রের মূল হোতা শাহিনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩২টি চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে।১৪ মিনিট আগে
হাওরের ঢেউয়ের চেয়েও তীব্র প্রেমের টান। সেই টানে কিশোরগঞ্জের হাওরপল্লিতে হাজির হয়েছেন এক চীনা তরুণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পরিচয় ও মন দেওয়া-নেওয়া এবং সবশেষ ভালোবাসার মানুষকে পেতে বাংলাদেশে ছুটে এসেছেন তিনি।১৮ মিনিট আগে
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলীয় মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ। কুমিল্লার মেঘনায় আয়োজিত পদযাত্রা ও যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।২১ মিনিট আগে