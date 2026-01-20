Ajker Patrika

গণভোটের জন্য তৎপর সরকার, দুষ্কৃতকারী দমনে নয়: রিজভী

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
গণভোটের জন্য তৎপর সরকার, দুষ্কৃতকারী দমনে নয়: রিজভী
শরীয়তপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে রুহুল কবির রিজভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণভোটের জন্য তৎপর অন্তর্বর্তী সরকার, তবে দুষ্কৃতকারীদের দমনে নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ‘গণভোটের ব্যাপারে সরকারের যে তৎপরতা দেখছি, দুষ্কৃতকারীদের দমনে সেই তৎপরতা দেখছি না।

‘তফসিল ঘোষণার পর ১৫ জন নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশন কী করছে? নির্বাচন কমিশনের কাজে যদি অস্বচ্ছতা ও অনিয়ম থাকে, তাহলে তো নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেবে।’

আজ মঙ্গলবার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শরীয়তপুর সদর ও জাজিরা উপজেলায় দুটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রামে দুষ্কৃতকারীদের হাতে র‍্যাব কর্মকর্তা নিহত প্রসঙ্গে রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘দুষ্কৃতকারীরা নানা জায়গায় ঘাপটি মেরে আছে, তাদের দমন করুন এবং অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন। সীতাকুণ্ডে দুষ্কৃতকারীদের হাতে র‍্যাবের অফিসার মারা গেলেন। প্রশাসন যদি সক্রিয় থাকত, তাহলে এই ঘটনা ঘটত না।’

রিজভী আরও বলেন, নানা কারণে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এ দেশের মানুষ দীর্ঘ ১৭ বছর ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেনি। এখন মানুষ চায় নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে। এই নিশ্চয়তা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশন সবকিছু সামাল দিতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। নির্বাচন কমিশন যদি কোনো দিকে হেলে বা ঢলে পড়ে, তাহলে এ নির্বাচনও অতীতের মতো হবে।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বর্তমান সরকারের ঢিলেঢালা মনোভাবের কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি ঘটছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশনের উচিত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি নিশ্চিত করা।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সরদার এ কে এম নাসির উদ্দীন কালু ও শরীয়তপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাঈদ আহমেদ আসলাম। এ সময় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, দুটি ক্যাম্পে ঢাকা থেকে বিভিন্ন বিভাগের ৪০ জন চিকিৎসক প্রায় পাঁচ হাজার সেবাপ্রত্যাশীকে পরামর্শ দেন। ক্যাম্পে সেবা নেওয়া মানুষের মাঝে বিনা মূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

বিষয়:

শরীয়তপুরবিএনপিঢাকা বিভাগরুহুল কবির রিজভীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ভবঘুরেকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখলেই সানডে মানডে ক্লোজ করে দিতাম’, পুলিশকে ‘সাইকো’ সম্রাট

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

সাবেক গভর্নর ড. আতিউরসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

পদ্মা সেতুর টোল আদায় ৩ হাজার কোটি ছাড়াল

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের মুনাফার হার নির্ধারণ

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

এক্সিকিউটিভ পদে যমুনা গ্রুপে চাকরি, নেই বয়সসীমা

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

লুট হওয়া অস্ত্র নির্বাচনের আগে উদ্ধারের তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

সম্পর্কিত

গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়া মানে স্বৈরাচারের পক্ষে দাঁড়ানো: উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সেই ৪০০ কোটির পিয়ন জাহাঙ্গীরের ফ্ল্যাট-জমি ক্রোক, স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

হাদি হত্যা: অধিকতর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

টাঙ্গাইলে ভোটের মাঠে ফিরলেন সেই দুই নারী প্রার্থীসহ ১৮ জন

টাঙ্গাইলে ভোটের মাঠে ফিরলেন সেই দুই নারী প্রার্থীসহ ১৮ জন