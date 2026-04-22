Ajker Patrika
শরীয়তপুর

শ্যালো ইঞ্জিন নিয়ে পাম্পে কৃষক, ভিডিও ভাইরাল

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
নড়িয়ায় ডিজেল নিতে শ্যালো ইঞ্জিন নিয়ে পাম্পে কৃষক। ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুরের নড়িয়ায় সেচের শ্যালো ইঞ্জিন মাথায় নিয়ে ডিজেলের জন্য ফিলিং স্টেশনে হাজির হন কয়েকজন কৃষক। ড্রামে তেল বিক্রি বন্ধ থাকায় তাঁরা শ্যালো ইঞ্জিন নিয়ে ফিলিং স্টেশনে আসেন বলে জানা গেছে।

গত শনিবার (১৮ এপ্রিল) উপজেলার ডগ্রী বাজারে মেসার্স চোকদার ফিলিং স্টেশন থেকে তেল সংগ্রহের ওই দৃশ্যের একটি ভিডিও আজ বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন কৃষক তাঁদের সেচের শ্যালো ইঞ্জিন মাথায় নিয়ে ফিলিং স্টেশনে আসেন। সেখানে মেশিনে তেল নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখা যায় তাঁদের।

ফিলিং স্টেশন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, সরকার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী অনুমোদন ছাড়া খোলা পাত্র বা ড্রামে জ্বালানি তেল বিক্রি করা হয় না। তবে কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষি অফিসের অনুমোদনপত্র বা চাহিদাপত্র থাকলে নির্ধারিত নিয়মে তেল সরবরাহ করা হয়।

জানতে চাইলে ওই পাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আব্দুল জব্বার বলেন, প্রশাসন থেকে একদিন বোতল বা ড্রামে তেল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। সেদিন কয়েকজন কৃষক শ্যালো ইঞ্জিন নিয়ে পাম্পে হাজির হন।

এ ছাড়া অনেকেই ভুল ধারণা করে থাকেন, পাম্প থেকে বোতল বা ড্রামে তেল দেওয়া হয় না। এ কারণে অনেক সময় কেউ কেউ মেশিন খুলে নিয়ে আসেন। তবে যাঁদের কৃষি অফিসের অনুমোদন থাকে, তাঁরা নিয়ম মেনে তেল নিতে পারেন।

