Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় যৌথ অভিযানে আরও ৩৪ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় যৌথ অভিযানে আরও ৩৪ জন গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

খুলনায় বিশেষ যৌথ অভিযান চালিয়ে আরও ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (৮ জুন) সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ মঙ্গলবার (৯ জুন) সকাল ১০টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এ নিয়ে গত ছয় দিনে পুলিশের যৌথ অভিযানে মোট ৩৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক কারবারিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খুলনা মহানগর এলাকায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মহানগরীর বিভিন্ন থানা এবং গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ সকাল ১০টা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে ইয়াবা ও গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে খুলনা থানায় সাতজন, সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় ৯ জন, লবণচরা থানায় চারজন, হরিণটানা থানায় দুজন, খালিশপুর থানায় চারজন, দৌলতপুর থানায় দুজন, আড়ংঘাটা থানায় দুজন, খানজাহান আলী থানায় দুজন এবং গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

কেএমপি সূত্র জানায়, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক মহানগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদক, ছিনতাইসহ সব প্রকার অপরাধ দমন এবং শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে এই বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

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