সরকার ব্যর্থ হলে দেশে কেউ বাস করতে পারবে না: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বর্তমান সরকার ব্যর্থ হলে এ দেশে কেউ বাস করতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে তারেক রহমানের চেয়ে আন্তরিক প্রধানমন্ত্রী আর আসবেন না। জুলাই অভ্যুত্থানের পর এই সময়ে যদি আমরা আমাদের কমিটমেন্ট বাস্তবায়নে ব্যর্থ হই, তাহলে শুধু আমরা নই, সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হব।’
আজ শনিবার দুপুরে শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন শেষে হাসপাতালের সম্মেলনকক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। হাসপাতালের রান্নাঘর, টয়লেট, স্টোররুম ও অস্ত্রোপচার কক্ষ পরিদর্শন করে বিভিন্ন সেবার মান যাচাই করেন।
কর্মস্থলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, ‘এরপরও যদি অনিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে টারমিনেশন কিংবা সাসপেনশনের মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এত দিন যতটা নমনীয় থাকা সম্ভব ছিল, ছিলাম। এখন আর নরম থাকার সুযোগ নেই। আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেব।’
চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জনগণের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং মানুষের দোরগোড়ায় মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে সবাইকে সততা, নিষ্ঠা ও জবাবদিহির সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।’
মতবিনিময় শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালের সামনে অবস্থিত দুটি বেসরকারি ক্লিনিক পরিদর্শন করে লাইসেন্স ও কাগজপত্র না থাকায় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন। এ ছাড়া সরকারি অফিস চলাকালে প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার অভিযোগে দুই চিকিৎসককে শোকজ করার নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
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