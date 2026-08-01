কর্ণফুলীতে ভাসছিল নারীর হাত-পা বাঁধা বস্তাবন্দী লাশ

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর হাত-বাঁধা বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নদীর শিকলবাহা বিদ্যুৎকেন্দ্র পিডিবি ও বলক ঘাটের অংশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহতের বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর নাম-পরিচয় জানা যায়নি।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে কর্ণফুলী নদীর শিকলবাহা বিদ্যুৎকেন্দ্রের অংশে একটি সাদা বস্তা ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। কাছে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, বস্তার মুখ আংশিক খোলা এবং ভেতরে অর্ধগলিত হাত-পা বাঁধা লাশ। বিষয়টি থানা ও নৌ-পুলিশকে জানালে ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তাটি উদ্ধার করে পুলিশ সদস্যরা। বস্তা খোলার পর দেখা যায়, নিহতের হাত-পা রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল। শরীরে আঘাতের চিহ্নও রয়েছে।
প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রা ধারণা করছেন, ওই নারীকে হত্যার পর লাশ গুমের উদ্দেশ্যে বস্তাবন্দী করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইফতেখার উদ্দিন বলেন, পুলিশ খবর পেয়ে নদী থেকে বস্তাবন্দী লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
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