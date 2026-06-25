Ajker Patrika
শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ, লাখ টাকা জরিমানা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুরে অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ, লাখ টাকা জরিমানা
অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান । ছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুর সদর উপজেলার কোটাপাড়া খিলগাঁও এলাকায় অবস্থিত মেসার্স খান ব্রিকস ফিল্ড-১ নামে একটি অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করেছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ লঙ্ঘনের দায়ে ইটভাটাটির একটি অংশ এক্সকাভেটর দিয়ে ভেঙে অকার্যকর করা হয়। এছাড়া কর্তৃপক্ষকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা আদায় করা হয়েছে।

অভিযানে প্রসিকিউশন প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর, শরীয়তপুরের সহকারী পরিচালক মো. রাসেল নোমান। এ সময় জেলা পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুর রহমান জানান, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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