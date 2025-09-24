শরীয়তপুরে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত কিশোরের মৃত্যু

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুরে কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে আহত মো. সাইম মাদবর (১৫) নামে এক কিশোর মারা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শরীয়তপুরের পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম।
এর আগে সোমবার রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সুজনদোয়াল গ্রামে প্রতিপক্ষ কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয় সাইম। নিহত সাইম ওই গ্রামের কৃষক আব্দুল হালিম মাদবরের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত সাইম ও হামলাকারীরা একই এলাকার এবং একসময় একই গ্রুপের সদস্য ছিল। প্রায় এক মাস আগে নিজেদের মধ্যে বিরোধের জেরে সিহাব ব্যাপারী (১৬) নামে এক কিশোরকে মারধর করা হয়। সেই ঘটনার জের ধরে সিহাব ও তার পক্ষের কিশোর গ্যাং সাইমকে ছুরিকাঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বুধবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ গ্রামের বাড়িতে আনা হবে বলে জানা গেছে।
এদিকে সাইমের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা হামলাকারীদের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
এ বিষয়ে পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম বলেন, ‘ছুরিকাঘাতে আহতের ঘটনায় যে মামলা হয়েছিল, সেটি এখন হত্যা মামলা হিসেবে রূপান্তর করা হবে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’
