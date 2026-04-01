Ajker Patrika
শরীয়তপুর

শরীয়তপুরে অবৈধভাবে মজুত ৭ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ, জরিমানা

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
শরীয়তপুরে অবৈধভাবে মজুত ৭ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুরের নড়িয়ায় অবৈধভাবে মজুত করা ৭ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। পাশাপাশি ওই ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার ভোজেশ্বর বাজারে এই অভিযান চালানো হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নড়িয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লাকী দাস বলেন, ভোজেশ্বর বাজারে জুয়েল সরদার নামের এক ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে খুচরা ডিজেল বিক্রি করছিলেন। গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে খবর আসে ব্যবসায়ী জুয়েল অবৈধভাবে ৭ হাজার লিটার ডিজেল মজুত করেছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ডিজেল জব্দসহ ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জুয়েলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা ডিজেল নিলামে তোলা হবে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

মৌলভীবাজারে উপজেলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে আইসোলেশন কর্নার

ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

