প্লাস্টিকের বোতলে তেল নিতে পাম্পে ভিড়

ইরান যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি তেলের সংকট বা দাম বৃদ্ধির ‘শঙ্কায়’ দক্ষিণ চট্টগ্রামের একটি পাম্পে ‘হুমড়ি খেয়ে’ পড়েছেন ক্রেতারা। তাঁরা খালি বোতল নিয়ে পাম্পে ভিড় করছেন তেলের জন্য। তবে ক্রেতাদের দাবি, গাড়িতে তেল না থাকায় পাম্প পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে আসতে পারছেন না তাঁরা। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কর্ণফুলীর বড়উঠান ইউনিয়নের ডাকপাড়া এলাকার মেসার্স শরাফত অ্যান্ড ব্রাদার্স পেট্রলপাম্পে এই দৃশ্য দেখা যায়।
পাম্পে গিয়ে দেখা যায়, ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেলের দীর্ঘ সারি। গাড়ির দীর্ঘ সারি পাম্পের সীমানা ছাড়িয়ে সড়কে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। তবে পেট্রলপাম্প কর্তৃপক্ষ খালি বোতলে তেল না দেওয়ায় অনেকেই হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন।
বোতলে তেল নিতে আসা দিদারুল আলম, মিজানুর রহমান, সাব্বির আলমসহ একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা হলে তাঁরা জানান, কয়েক দিন ধরে গাড়িতে তেল না পাওয়ায় গাড়ি চালিয়ে পেট্রলপাম্প পর্যন্ত আসতে পারেননি তাঁরা। অনেকের গাড়ি মাঝপথে বন্ধ হয়ে আছে। আর কোনো উপায় না পেয়ে খালি বোতল নিয়ে এসেছেন। তবে গাড়ির চাবি ও কাগজপত্র দেখানোর পরও পেট্রলপাম্প কর্তৃপক্ষ তেল দেয়নি তাঁদের।
পাম্পে দায়িত্বরত মো. আবু কালাম বলেন, ‘দাম বাড়তে পারে, এমন কোনো ‘‘আশঙ্কা’’ বা দাম বাড়ানোর ‘‘নির্দেশনা’’ এখনো নেই। ‘‘হুজুগে’’ পড়ে সবাই বাড়তি তেল নিচ্ছেন, এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ওপর চাপ পড়ছে। অনেকে খালি বোতল নিয়ে এসেছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশনা থাকায় খালি বোতলে তেল দেওয়া হয়নি কাউকে।’
