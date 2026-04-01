Ajker Patrika
পাবনা

পাবনায় জামায়াত সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৪৬
পাবনায় জামায়াত সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা
আফছার সরদারের মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনা সাঁথিয়ার আফছার সরদার (৪৫) নামে এক দিনমজুরকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) রাত ১১টার দিকে গৌরিগ্রাম ইউনিয়নে ঘুঘুদহ গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহতদের পরিবারের দাবি, জামায়াত সমর্থক হওয়ায় আফছারকে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা।

নিহত আফছার উপজেলার ঘুঘুদহ পূর্বপাড়া গ্রামের কাজী সরদারের ছেলে।

এলাকাবাসী জানায়, গতকাল রাত ১১টার দিকে আফছারের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এবং শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত দেখতে পায়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সাঁথিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করে পাবনা হাসপাতালে মর্গে পাঠায়।

নিহতের মেয়ে আমেনা খাতুন বলেন, ‘দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়াটাই আমার বাবার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনের দিন প্রতিপক্ষরা আমার বাবার ওপর হামলা চালায়। আমার বাবা জীবন বাঁচাতে বাড়িতে পালিয়ে আসে।’ আমেনা খাতুনের ধারণা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তাঁর বাবাকে হত্যা করেছে।

আফছারের মা আবেদা খাতুন বলেন, ‘আমার ছেলে সহজ-সরল। সে কাজ ছাড়া কিছু বুঝত না। আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে তাদের ফাঁসি চাই।’

উপজেলা জামায়াতের আমির মোখলেসুর রহমান বলেন, ‘আফছার আলী দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়েছেন। তিনি জামায়াত কর্মী নন, তবে সমর্থক।’

সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) জানান, পূর্ববিরোধের জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে। এই ঘটনায় তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন। তদন্ত শেষে এই হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য জানা যাবে।

