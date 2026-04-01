Ajker Patrika
ঢাকা

উত্তরায় ঢাকঢোল পিটিয়ে ফুটপাত দখলদারদের সতর্ক করল পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 
অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডিএমপির উত্তরা জোনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় ফুটপাত দখলদারদের উচ্ছেদে ‘ঢাকঢোল পিটিয়ে’ সতর্ক করেছে পুলিশ ও ডিএমপির ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উত্তরা বিএনএস সেন্টার এলাকায় এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের খবর পেয়েই অবৈধ দোকানপাট সরানোর হিড়িক পড়ে যায়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডিএমপির উত্তরা জোনের স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামান। এ সময় ডিএমপির উত্তরা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি-ট্রাফিক) মো. আনোয়ার সাঈদ, অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (এডিসি) রুবেল আহমেদ, উত্তরা পূর্ব জোনের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার (এসি) মাহবুবসহ শতাধিক ট্রাফিক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) একটি টিমও অভিযানে অংশ নেয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল থেকে বিএনএস সেন্টার এলাকায় ফুটপাত দখল করে চা, কাপড় ও ফলের ব্যবসা চলছিল। বেলা ১১টার দিকে পুলিশ সদস্যদের জড়ো হতে দেখে দোকানদারেরা দ্রুত মালামাল সরাতে শুরু করেন। তবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সদস্যরা আজ কোনো দোকান উচ্ছেদ বা জরিমানা করেননি। তাঁরা মূলত রাস্তা ও ফুটপাত দখলকারী দোকানদারদের আইন সম্পর্কে বুঝিয়ে সতর্ক করেছেন।

অভিযানকালে সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা জানান, তাঁদের কোনো কাজ দেওয়া হয়নি, শুধু রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। কাজ করতে পারলে তাঁদের ভালো লাগত বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আসাদুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন, সড়ক পরিবহন আইন অনুযায়ী কোনো সড়ক, মহাসড়ক বা আন্ডারপাসে দোকানপাট রেখে পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। প্রয়োজনে মালামাল বাজেয়াপ্ত করে নিলাম করারও সুযোগ আছে।

মো. আসাদুজ্জামান আরও জানান, ডিএমপি কমিশনারের গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আজ থেকে অভিযান শুরু হয়েছে। উত্তরার যানজটের অন্যতম কারণ ফুটপাত দখল। আজ প্রথম দিন হওয়ায় কাউকে আটক বা জরিমানা করা হয়নি, তবে এরপরও আইন লঙ্ঘন করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তরা বিভাগের ডিসি (ট্রাফিক) মো. আনোয়ার সাঈদ বলেন, ‘বিএনএস সেন্টারের পশ্চিম পাশে অনেকগুলো গ্যারেজ রয়েছে, যারা রাস্তার ওপর গাড়ি মেরামত করে। বিজ্ঞপ্তির পর অনেকাংশে রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। আমরা দোকানদারদের সচেতন করে দিচ্ছি।’

উচ্ছেদের পর আবারও দখল হবে কি না—এমন প্রশ্নে আনোয়ার সাঈদ বলেন, ‘এখনই সেটা বলা যাবে না, তবে আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

বিল পরিশোধ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, দোকানিকে মারধর রাবি ছাত্রদল নেতার

সুপেয় পানির অধিকার বঞ্চিত কিশোরগঞ্জের ৩৫ শতাংশ দরিদ্র মানুষ

