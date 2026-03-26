সাতক্ষীরা

ফুয়েল কার্ডের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
ফুয়েল কার্ডের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের
সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফিলিং স্টেশন থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যাবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ফুয়েল কার্ড দেখিয়ে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে হবে—এমন ঘোষণা দেওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শুধু মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখিয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফিলিং স্টেশন থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যাবে।

এর আগে মোটরসাইকেলে জ্বালানি তেল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশনা জারি করে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন। এতে জেলা প্রশাসকের সিল ও স্বাক্ষরযুক্ত নির্ধারিত ফুয়েল কার্ড ছাড়া মোটরসাইকেলে তেল দেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

গতকাল বুধবার (২৫ মার্চ) রাত ৮টার দিকে জেলা প্রশাসনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত হেলমেট পরিধান করে বৈধ কাগজপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ফুয়েল কার্ড দেখিয়ে মোটরসাইকেলে জ্বালানি তেল ভরা যাবে।

বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। নেটিজেনরা ফুয়েল কার্ড সংগ্রহের জটিলতা নিয়ে বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেন। এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের ওয়েবসাইটে ফুয়েল কার্ড ডাউনলোডের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ থাকলেও আপলোড দেওয়া হয়নি। পরে রাত ১০টার দিকে অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত রেখে ফুয়েল কার্ড ছাড়া জ্বালানি তেল সরবরাহের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক (ডিসি) আফরোজা আখতার বলেন, সাতক্ষীরায় অন্যান্য জেলার তুলনায় মোটরসাইকেলের পরিমাণ বেশি। জ্বালানি তেল সরবরাহে শৃঙ্খলতা আনতে ফুয়েল কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে ফুয়েল কার্ড না দেওয়া পর্যন্ত বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে মোটরসাইকেলে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যাবে।

ফুয়েল কার্ডের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের

ফুয়েল কার্ডের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের

