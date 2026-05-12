বিএম কলেজের হলে ৩ দিন আটকে ছাত্রকে নির্যাতনের অভিযোগ

বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্রাবাসে মো. সাগর নামের এক ছাত্রকে তিন দিন ধরে আটকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। ওই ছাত্রকে মঙ্গলবার (১২ মে) রাতে উদ্ধার করেছে হোস্টেল প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে কলেজের অশ্বিনীকুমার হলের এ ব্লকে।
অশ্বিনীকুমার হলের সুপার আসাদুজ্জামান বলেন, কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মো. সাগরকে তিন দিন ধরে এ ব্লকের একটি কক্ষে আটকে রাখেন অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র হৃদয় দেওয়ানসহ কয়েকজন। তাঁদের বাড়ি ভোলায়। তাঁর কাছে দেড় লাখ টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। ১০ হাজার টাকা ইতিমধ্যে দিয়েছেন। ওই ছাত্রকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে।
খবর পেয়ে ওই ছাত্রকে তাঁরা উদ্ধার করেছেন। ওই ছাত্রের ভাষ্যমতে, তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে। যাঁরা নির্যাতন করেছে, তাঁদের কথাও শোনা হচ্ছে। তবে এখনো তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় যাননি।
বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, তিনি ঘটনাটি জানেন না। খোঁজ নিয়ে জানবেন।
