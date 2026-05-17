সাতক্ষীরায় দুই সন্তানের জননীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ, স্বামী পলাতক

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী লক্ষীদাড়ি গ্রামে পারিবারিক বিরোধে তাছলিমা খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধূকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার মধ্যরাতে লক্ষীদাড়ি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত স্বামী সাদ্দাম হোসেন পলাতক রয়েছেন। গৃহবধূর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
তাছলিমা খাতুন সদর উপজেলার লক্ষীদাড়ি গ্রামের সাদ্দাম হোসেনের স্ত্রী। তাঁদের ১২ বছর বয়সী একটি মেয়ে ও ৯ বছর বয়সী একটি ছেলে রয়েছে।
নিহত গৃহবধূর বাবা নুরুজ্জামান জানান, তাঁর জামাই সাদ্দাম হোসেন নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁদের সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত। সম্প্রতি তাছলিমার একটি ছাগল তিনি বিক্রি করে মাদক সেবনের কাজে লাগিয়েছেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। শনিবার রাতে ঝগড়ার একপর্যায়ে তাছলিমাকে গলা কেটে হত্যা করে সাদ্দাম পালিয়ে যান। পরে প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নারীর বড় মেয়ে সাদিয়া সুলতানা বলেন, ‘আমার বাবা সাদ্দাম হোসেন নেশাগ্রস্ত ছিল। নেশা করে প্রায়ই আমার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করত। ঘটনার দিন আমার দাদি, আমি ও আমার ছোট ভাই নুর হোসেন (৯) পাশের রুমে ঘুমিয়ে ছিলাম। মায়ের গোঙানোর শব্দ শুনে আমার দাদি আমাদের ডেকে দ্রুত মায়ের রুমে গেলে মায়ের গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখি।’
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
