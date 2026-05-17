Ajker Patrika
মেহেরপুর

গাংনীতে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ককটেল সদৃশ বস্তু ও হুমকির চিরকুট

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
গাংনীতে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ককটেল সদৃশ বস্তু ও হুমকির চিরকুট
উদ্ধারকৃত ককটেল সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও সাদা কাপড়। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনীতে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদার দাবিতে ককটেল সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও সাদা কাপড়ের টুকরো রেখে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাতের কোনো এক সময় উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা হাজীপাড়া এলাকায় বজলুর রহমানের বাড়ির গেটের সামনে এসব ফেলে রাখা হয়। রোববার সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও সাদা কাপড়ের টুকরো উদ্ধার করে। বজলুর রহমান উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের নৈমুদ্দীনের ছেলে।

স্থানীয়দের ভাষ্য, হাড়াভাঙ্গা হাজীপাড়া এলাকার ইউসুফ আলী ও তার ছেলে রাসেলকে উদ্দেশ্য করে এসব হুমকিমূলক সামগ্রী রেখে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। ইউসুফ আলী বজলুর রহমানের চাচাত ভাই।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কাজীপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. মহিবুল ইসলাম বলেন, ইউসুফ আলী আগে প্রবাসে ছিলেন। বর্তমানে তিনি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। রাতের আঁধারে অজ্ঞাতরা তার চাচাতো ভাই বজলুর রহমানের বাড়ির গেটে ককটেল সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও সাদা কাপড় রেখে যায়। চিরকুটটি ইউসুফ আলী ও তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আব্দুল করিম বলেন, চিরকুটে লেখা ছিল— “ইউসুফ, তুই সাবধান। তুই আর তোর ছোট সন্তান মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক। ৫ লাখ টাকা রেডি কর।” তিনি আরও জানান, ঘটনাস্থল থেকে ককটেল সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও সাদা কাপড় উদ্ধার করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, ঘটনাটি ভয়ভীতি ও চাঁদা দাবির উদ্দেশ্যে ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে এবং তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়:

মেহেরপুরককটেলগাংনীখুলনা বিভাগদুর্বৃত্তরাচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জখম যুবকের আর্তনাদ, ভিডিও করলেও এগিয়ে আসেনি কেউ

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জখম যুবকের আর্তনাদ, ভিডিও করলেও এগিয়ে আসেনি কেউ

গাজীপুরে ৫ খুন: মুন্সিগঞ্জে পদ্মায় ভাসছিল প্রধান অভিযুক্ত ফোরকানের লাশ

গাজীপুরে ৫ খুন: মুন্সিগঞ্জে পদ্মায় ভাসছিল প্রধান অভিযুক্ত ফোরকানের লাশ

সম্পর্কিত

মিয়ানমারে পাচারকালে ২ হাজার ৪০০ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৩৩

মিয়ানমারে পাচারকালে ২ হাজার ৪০০ বস্তা সিমেন্টসহ আটক ৩৩

মুন্সীগঞ্জে সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের ক্লিনিক দখল ও ভাঙচুরের অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

মুন্সীগঞ্জে সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের ক্লিনিক দখল ও ভাঙচুরের অভিযোগ যুবদল নেতার বিরুদ্ধে

ভারতে গরু আনতে গিয়ে নিখোঁজ যুবকের ছয় দিন পর লাশ মিলল পদ্মা নদীতে

ভারতে গরু আনতে গিয়ে নিখোঁজ যুবকের ছয় দিন পর লাশ মিলল পদ্মা নদীতে

ভিসি অপসারণের দাবিতে ডুয়েটে সংঘর্ষ, বহু শিক্ষার্থী আহত, পরিস্থিতি থমথমে

ভিসি অপসারণের দাবিতে ডুয়েটে সংঘর্ষ, বহু শিক্ষার্থী আহত, পরিস্থিতি থমথমে