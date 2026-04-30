রাস্তা বন্ধ করে ৩২ পরিবারকে ‘অবরুদ্ধ’ করার অভিযোগ

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
রাস্তা বন্ধ করে ৩২ পরিবারকে ‘অবরুদ্ধ’ করার অভিযোগ
কাশিয়ানীতে সরকারি খালের ওপর নির্মিত একটি বাঁশের সাঁকো ও চলাচলের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় সরকারি খালের ওপর নির্মিত একটি বাঁশের সাঁকো ও চলাচলের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে পুইশুর ইউনিয়নের সীতারামপুর গ্রামের অন্তত ৩২টি পরিবার চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ভুক্তভোগীরা সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার পুইশুর ইউনিয়নের সীতারামপুর গ্রামে বিআরএস জরিপের ২৮১৩ নম্বর দাগের ওপর দিয়ে এলাকাবাসীর চলাচলের সুবিধার্থে দীর্ঘদিন আগে একটি রাস্তা নির্মাণ করে ইউনিয়ন পরিষদ। ওই রাস্তার মাঝখানে সরকারি খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকোও তৈরি করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে, ১৫ এপ্রিল হঠাৎ রাস্তার মাটি কেটে এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে সাঁকোটিও আংশিক ভেঙে ফেলা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের দাবি, স্থানীয় স্বপন শরীফ ও রমজান শরীফসহ কয়েক ব্যক্তি মিলে জনস্বার্থে ব্যবহৃত এই পথটি বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে ৩২টি পরিবারের প্রায় ৩০০ মানুষ কার্যত নিজ বাড়িতেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

তবে অভিযুক্তদের দাবি, জমির মালিকানা তাঁদের। অতীতে এখানে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ করার বিষয়টি স্বীকার করলেও বর্তমানে তাঁরা চলাচলের জন্য রাস্তা দিতে রাজি নন।

ঘটনার পর রামদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশিলদার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে মীমাংসার উদ্যোগ নেন। তবে অভিযোগ রয়েছে, অভিযুক্তরা এতে কর্ণপাত করেননি।

পুইশুর ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য পিল্টন শিকদার বলেন, ‘বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হইনি।’

ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর দাবি, মানুষের চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রশাসন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

