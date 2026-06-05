শ্যামনগরে খাল দখল নিয়ে আ.লীগ-বিএনপি-জামায়াতের ত্রিমুখী সংঘর্ষ, আহত ৮

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে খাল দখল ও মাছ শিকারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জামায়াত-শিবিরের ত্রিমুখী সংঘর্ষে নারী-পুরুষসহ ৯ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার খুঁটিকাটা-কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামের সংক্রান্তির খাল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল ইসলাম (৩৩), বিএনপি নেতা আশরাফ হোসেন (৬০), বিএনপির কর্মী কবির হোসেন (২৬), শিবির কর্মী আব্দুল্লাহ মামুন সাদ (৩২), আরাফাত হোসেন (২৭), আক্তার হোসেন (২৬), নাজমা খাতুন (২২), মোমিন মোড়ল (৬৫) এবং লায়লা বেগম (৬৫)।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য, শুক্রবার জামায়াত নেতা শাহিন হোসেনের নেতৃত্বে জামায়াত-শিবিরের অর্ধশতাধিক ব্যক্তি সংক্রান্তির খালে জাল ফেলে মাছ ধরতে শুরু করেন। এ সময় স্থানীয় ইউপি সদস্য আজহারুলের নেতৃত্বে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ৩০ থেকে ৩৫ জন নেতা-কর্মী মাছ শিকারে বাধা দিলে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে ৯ জন আহত হন।
সংঘর্ষের বিষয়ে জামায়াত নেতা শাহিন হোসেন বলেন, ‘চৈত্র মাস শেষ হতেই খালের ইজারার মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন করে ইজারা না পেয়েও আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল সেখানে মাছ চাষ করছিলেন। এলাকার দরিদ্র মানুষ আজ দুপুরের দিকে খালে মাছ শিকারে যাওয়ার পর আজহারুলের নেতৃত্বে বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন।’ তিনি দাবি করেন, তাঁদের চারজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁদের কর্মী আব্দুল্লাহ সাদকে বিএনপির কিছু কর্মী কুপিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।
অভিযোগের বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আজহারুল বলেন, মেয়াদ শেষ হলেও তিনি পুনরায় ইজারার জন্য আবেদন করেছেন। এ ছাড়া তিনি খালে মাছ ছেড়েছিলেন।
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