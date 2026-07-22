মালয়েশিয়ায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে প্রাণ গেল লক্ষ্মীপুরের যুবকের

জীবিকার তাগিদে প্রায় এক দশক আগে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিলেন লক্ষ্মীপুরের মিল্লাত হোসেন (৪২)। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরানোর স্বপ্ন নিয়ে প্রবাসজীবন শুরু করলেও কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় সেই স্বপ্নের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটেছে।
বুধবার (২২ জুলাই) বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টার দিকে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে একটি বহুতল ভবনে কাজ করার সময় ১০তলা থেকে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।
নিহত মিল্লাত হোসেন লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার লামচর ইউনিয়নের হাসনাবাদ মুন্সী বাড়ির মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে। প্রায় ১০ বছর ধরে তিনি মালয়েশিয়ায় নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
নিহতের ভাই ও পদ্মাবাজার মদিনা ফার্মেসির মালিক মো. শরীফ হোসেন বলেন, ‘পরিবারের ভাগ্য বদলাতে ভাই দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করছিল। কাজের সময় ভবন থেকে পড়ে তার মৃত্যুর খবর পাব, তা কখনো ভাবিনি।’
তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে এবং অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। স্বজনেরা দ্রুত তাঁর মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতা কামনা করেছেন।
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