Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ফার্মেসিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ফার্মেসিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার হাতিমারা চৌরাস্তা এলাকায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি ও সংরক্ষণের দায়ে মেসার্স আদর্শ ফার্মেসি নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ সদর উপজেলার হাতিমারা চৌরাস্তা এলাকার বিভিন্ন ফার্মেসিতে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে মেসার্স আদর্শ ফার্মেসিতে বিক্রির উদ্দেশ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ প্রদর্শন ও সংরক্ষণের দায়ে প্রতিষ্ঠানের মালিক ইমরান হোসেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি বা সংরক্ষণ না করার জন্য ইমরান হোসেনকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা এবং মুন্সিগঞ্জ আনসার ব্যাটালিয়নের একটি দল।

মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, `জনস্বার্থে বাজার তদারকি কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালিত হচ্ছে। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি বা সংরক্ষণের মতো অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।'

বিষয়:

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