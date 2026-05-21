সাতক্ষীরায় চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের দায়ে আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে সোহরাব হোসেন সরদার নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ মে) সাতক্ষীরার শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. আবু বক্কর ছিদ্দিক এই রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি সোহরাব হোসেন আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার তারালী গ্রামের বাসিন্দা।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, সম্পর্কে প্রতিবেশী দাদা হওয়ায় কালীগঞ্জ উপজেলার তারালী গ্রামের সোহরাব হোসেন (৫৮) চার বছর বয়সী শিশুটির সঙ্গে মাঝেমধ্যে খেলাধুলা করতেন। ২০২৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে উঠানে খেলা করার একপর্যায়ে আসামি ভুক্তভোগী শিশুকে কৌশলে তাঁর ঘরে নিয়ে গলা চেপে হত্যার ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করেন। সন্ধ্যায় শিশুটির বিশেষ স্থানে যন্ত্রণা শুরু হলে বিষয়টি সে তার মাকে জানায়। একপর্যায়ে তাকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ওই বছরের ৪ মার্চ শিশুটির মা বাদী হয়ে সোহরাব হোসেনকে একমাত্র আসামি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
একই দিন সাতক্ষীরা আদালতের বিচারক মাসুমা আক্তার শিশুটির জবানবন্দি গ্রহণ করেন। একই দিনে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। ২০২৪ সালের ২৯ অক্টোবর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কালীগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক জাহিদুল আলম সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তবে আসামি গ্রেপ্তারের পর থেকে জেলহাজতে ছিলেন।
সাতক্ষীরা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপি শেখ আলী আশরাফ জানান, ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষে আসামি সোহরাব হোসেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী আব্দুল মজিদ জানান, তিনি এই রায়ে সন্তুষ্ট নন। আপিলের জন্য তাঁর মক্কেল উচ্চ আদালতে যাবেন।
নওগাঁর ধামইরহাটে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি কওমি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মামলা দায়েরের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পল্লবী ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।১২ মিনিট আগে
রাজধানীর মুগদা এলাকা থেকে সৌদিপ্রবাসী মোকাররম মিয়ার ৮ টুকরা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় প্রেমিকা তাসলিমা বেগম ওরফে হাসনা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিতির খাস কামরায় তিনি জবানবন্দি দেন।২২ মিনিট আগে
এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বর্তমান কর প্রশাসনিক সক্ষমতা দিয়ে বড় বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ময়মনসিংহে এক সেমিনারে তিনি বাজেটে কাঠামোগত সংস্কার, কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতির বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাবের সমালোচনা করেন।৩৪ মিনিট আগে