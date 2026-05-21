Ajker Patrika
বগুড়া

ধুনটে ঝড়ে উপড়ে পড়ল শতবর্ষী বটগাছ, দুই ইউনিয়নের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি
ধুনটে ঝড়ে উপড়ে পড়ল শতবর্ষী বটগাছ, দুই ইউনিয়নের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
ঝড়ে বটগাছ উপড়ে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে চলাচলের রাস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় ঝড়ে একটি শতবর্ষী বটগাছ উপড়ে পাকা সড়কের ওপর পড়ে যাওয়ায় দুই ইউনিয়নের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গোসাইবাড়ী বাজারের খাদ্যগুদাম এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোসাইবাড়ী ও ভান্ডারবাড়ী ইউনিয়নের মানুষের চলাচলের অন্যতম প্রধান সড়ক এটি। সড়কের পাশে গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি খাদ্যগুদাম-সংলগ্ন চারমাথা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশাল বটগাছ ছিল, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এলাকার ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

আজ সকালে হঠাৎ ঝড় শুরু হলে গাছটি উপড়ে রাস্তার মাঝখানে পড়ে যায়। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দুই ইউনিয়নের মানুষের ভোগান্তি দেখা দেয়।

পিরোজপুরে ঝড়ে গাছচাপায় একজনের মৃত্যু, সড়কে চলাচলে প্রতিবন্ধকতাপিরোজপুরে ঝড়ে গাছচাপায় একজনের মৃত্যু, সড়কে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা

গোসাইবাড়ী বাজারের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম বলেন, ‘অনেক বছর ধরে আমি এই গাছের নিচে দোকান করছি। গরমের সময় মানুষ গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতেন। এটি শুধু একটি গাছ নয়, গোসাইবাড়ী বাজারের পরিচয়ের অংশ ছিল।’

ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবক নিহতঝড়ে উপড়ে পড়া গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, যুবক নিহত

গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাছুদুল হক বলেন, ‘বটগাছটি শতবর্ষী। দীর্ঘদিন ধরে এটি এলাকার ঐতিহ্য বহন করছিল। হঠাৎ গাছটি ভেঙে পড়ায় এলাকার সুন্দর পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল।’

ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফ উল্লাহ নিজামী বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্রুত গাছটি অপসারণ করে যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হবে।

বিষয়:

ঝড়ধুনটবগুড়া সদরগাছঐতিহ্যবাহীভান্ডারিয়াসড়কযোগাযোগকালবৈশাখী ঝড়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খরচাপাতি দিলে হালকাপাতলা করুম: আসামিকে দারোগা

ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্য, ‘আগুন ধরে গিয়েছিল’ নেতানিয়াহুর মাথায়

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

আজ থেকেই ‘অবৈধ বাংলাদেশিদের’ ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু: শুভেন্দু

কমান্ডার ইন বিফ: নারায়ণগঞ্জের ‘ট্রাম্প মহিষ’ নিয়ে এবার এএফপির প্রতিবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ