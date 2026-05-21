ধুনটে ঝড়ে উপড়ে পড়ল শতবর্ষী বটগাছ, দুই ইউনিয়নের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় ঝড়ে একটি শতবর্ষী বটগাছ উপড়ে পাকা সড়কের ওপর পড়ে যাওয়ায় দুই ইউনিয়নের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গোসাইবাড়ী বাজারের খাদ্যগুদাম এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোসাইবাড়ী ও ভান্ডারবাড়ী ইউনিয়নের মানুষের চলাচলের অন্যতম প্রধান সড়ক এটি। সড়কের পাশে গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারি খাদ্যগুদাম-সংলগ্ন চারমাথা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি বিশাল বটগাছ ছিল, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এলাকার ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।
আজ সকালে হঠাৎ ঝড় শুরু হলে গাছটি উপড়ে রাস্তার মাঝখানে পড়ে যায়। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দুই ইউনিয়নের মানুষের ভোগান্তি দেখা দেয়।
গোসাইবাড়ী বাজারের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম বলেন, ‘অনেক বছর ধরে আমি এই গাছের নিচে দোকান করছি। গরমের সময় মানুষ গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতেন। এটি শুধু একটি গাছ নয়, গোসাইবাড়ী বাজারের পরিচয়ের অংশ ছিল।’
গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাছুদুল হক বলেন, ‘বটগাছটি শতবর্ষী। দীর্ঘদিন ধরে এটি এলাকার ঐতিহ্য বহন করছিল। হঠাৎ গাছটি ভেঙে পড়ায় এলাকার সুন্দর পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেল।’
ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফ উল্লাহ নিজামী বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্রুত গাছটি অপসারণ করে যোগাযোগব্যবস্থা স্বাভাবিক করা হবে।
